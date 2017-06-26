提供貸款諮詢服務，整合各家銀行貸款方案，為您提供最適合、最有利的利率及還款方式。

我們提供個人小額借款,小額週轉,小額信貸,信用貸款,個人信用貸款,企業貸款,工商貸款,汽車貸款,貸款債務整合,債務協商等諮詢服務。

證交所表示，為提升臺灣資本市場國際化，建構優質友善的投資環境，金管會於去年6月MSCI公布市場分類結果前，即已邀集證券週邊單位成立MSCI專案小組，迄今共召開過6次專案小組會議，除分析A股納入國際指數對臺灣資本市場的影響外，亦研擬相關可行的因應對策。鑒於MSCI指數成分股係考量市值規模、流動性、外資可投資比例等條件，為提高台股權重，已採取下列措施：一、持續辦理海內外招商引資活動，鼓勵大型企業上市，以增加臺灣整體市場之市值，並提升臺灣在MSCI新興市場指數之權重。例如：臺灣高鐵於去年10月27日上市後已於最近一季調整時納入MSCI成分股，占MSCI新興市場指數權重約0.03%。二、積極輔導尚未納入MSCI成分股之已上市公司，特別是接近MSCI新興市場指數成分股納入標準之上市公司，加強英文資訊揭露(如：提供英文版年報、申報英文重大訊息、以英文揭露財務報告…等)，並辦理海外宣傳活動以提升國際能見度，吸引國際資金投入。三、全球市場主動式基金的資產管理規模大於被動式基金，且主動式基金係依經理人之判斷決定投資部位，因此證交所將主動拜訪國外主權基金及主動式操作經理人，增加其投資臺灣資本市場意願，亦可彌補被動式基金因指數調整而匯出的資金。